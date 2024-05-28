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Героя мема про «борщик с капусткой, но не красный» посадили в тюрьму в Таиланде

Baza: герой мема про борщ с капустой Литвинков попал тюрьму в Таиланде

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Телеграм-канал «Baza»

В Таиланде герой популярного мема про «борщик с капусткой, но не красный» Никита Литвинков оказался в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, он находится в миграционной тюрьме Паттайи», — говорится в публикации.

Знакомые Литвинкова сообщили, что мужчина был задержан из-за просроченной на 150 дней визы. По их словам, он якобы оформил тайские водительские права, думая, что таким образом законно продлевает свое пребывание в стране.

Согласно информации Baza, накануне задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тыс. рублей на билет, но затем передумал и сказал просто купить обратный билет в РФ. После этого мужчина не выходил на связь.

Задержанный россиянин переехал в Таиланд зимой этого года.

До этого в Таиланде поймали россиянина, который угнал свой скутер, поставленный на полицейскую блокировку. По данным СМИ, 26 апреля турист из РФ оставил красный мотобайк на улице в Пхукете, нарушив местные правила парковки. В результате тайский дорожный инспектор установил на колесо транспорта цепь. Турист, увидев это, решил не решать вопрос с правоохранителями, а приобрел вместо этого болторез за 500 батов (1,3 тысячи руб. по курсу). С его помощью россиянин разрезал цепь и скрылся на своем транспортном средстве. Этот момент попал на камеру.

Ранее сообщалось, что Украина будет жаловаться на сбежавших дальнобойщиков в Интерпол.

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