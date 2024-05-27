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Путин обсудил запуск производства машин Lada в Узбекистане в ходе своего визита

Мантуров: в Узбекистане обсудили запуск производства Lada во время визита Путина

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Александр Астафьев/РИА Новости

В Узбекистане во время визита Владимира Путина обсуждался вопрос запуска производства автомобилей Lada на территории республики. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, обсуждался ли запуск сборки Lada в Узбекистане в ходе визита Путина. При этом Мантуров отметил, что о сроках старта производства пока говорить рано.

«Работаем, пока не могу сказать точно», — подчеркнул первый вице-премьер.

Путин 27 мая провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в узком составе, а позже встреча прошла в расширенном формате.

Отмечалось, что главы России и Узбекистана обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Также будет обсуждаться региональные проблемы.

В ходе мероприятия российский лидер подчеркнул, что темпы развития экономических связей РФ и Узбекистана впечатляют.

Ранее вице-премьер Мантуров раскрыл, какое отношение имеет новая Volga к ГАЗу.

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