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Названы три самых дешевых в обслуживании автомобиля из Китая

Fresh назвал три китайских автомобиля, которыми владеть в РФ выгоднее всего

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Среди многообразия китайских автобрендов, представленных в РФ, есть марки, которые предлагают автомобили, довольно выгодные в обслуживании. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.

«Максимально выгодными в вопросах обслуживания в 2024 году на российском рынке остаются такие китайские автомобили, как Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Первые три технических обслуживания у владельцев этих машин обходятся около 33,5 тыс., 40 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно», — рассказал он.

По словам Носко, наибольшая часть расходов владельцев китайских авто приходится на запчасти и расходники, которые поднялись в цене на 17% в прошлом году. При этом они все еще дешевле, чем комплектующие из Европы, Японии и Южной Кореи.

До этого стало известно, что количество поддельных автозапчастей на российском рынке растет. По словам специалистов, если использовать такие детали, они могут навредить автомобилю. Они отметили, что «признаком неоригинальной запчасти является некачественная упаковка: например, размытый текст или название бренда, бесформенные грани, а также отсутствие маркировки на самих деталях».

Кроме того, при покупке автозапчастей стоит обратить внимание на их стоимость. Если цена сильно ниже рыночной — от покупки лучше отказаться.

Ранее россиянам рассказали об отсутствии запчастей на китайские автомобили.

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