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Тюнеры представили доработанный Ford Mustang

Тюнинг-ателье Hennessey представило Ford Mustang с мощным двигателем

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Hennessey Performance

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance доработало автомобиль Ford Mustang. Об этом сообщает motor.ru. Новинка получила название H850 Mustang Dark Horse.

Отмечается, что мощность 5,0-литрового штатного бензинового двигателя удалось повысить на 70%. Если раньше он выдавал 500 л.с., то теперь — 850 л.с. Таких результатов удалось достичь за счет чип-тюнинга, новой турбины, новой системы впуска и установки нестандартного глушителя.

Вдобавок владельцы H850 могут визуально улучшить машину с помощью фирменной графики Hennessey Heritage Graphics и кованых колес антрацитового цвета. Каждая модель имеет шильдики Hennessey и H850, вышитые эмблемы Hennessey на подголовниках кресел и табличку с серийным номером двигателя.

До этого стало известно, что компания Dongfeng начала продажи в Китае гибридного кроссовера Aeolus L7. Цены начинаются от 128,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль оборудован гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. Ее мощность составляет 360 л.с. Аккумуляторной батареи емкостью 30,31 кВт·ч хватает, чтобы проехать только на электричестве 205 км.

Ранее россиянам рассказали, когда на дорогах массово появятся беспилотные автомобили.

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