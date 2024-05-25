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ВСУ атаковали грузовик в селе Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали грузовой автомобиль в селе Борисовка Белгородской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска атаковали грузовой автомобиль в селе Борисовка Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Согласно сообщению главы Белгородской области, во время атаки грузовик работал в поле. В результате взрыва загорелась кабина. Очаг возгорания был оперативно потушен. Никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Гладков сообщал, что в селе Красное Шебекинского городского округа украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль.

Утром 25 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия.

Министерство обороны России также сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — члены альянса разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России.

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