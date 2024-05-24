Toyota стилизовала Land Cruiser 300 под раллийный автомобиль

Toyota представила спецверсию внедорожника Land Cruiser 300, посвященную десяти победам японской марки в ралли-марафоне «Дакар», сообщает Carscoops.

Автомобиль в версии Land Cruiser 10th Victory Edition показан в Объединенных Арабских Эмиратах и будет продаваться в этой стране. Внедорожник получил решетку радиатора черного цвета, массивные черные брызговики и наклейки на кузов серого и черного цвета, которые также украшают раллийные версии японских внедорожников.

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Также автомобиль снабжен 18-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета в раллийном стиле и окрашенными в красный цвет буксировочными крюками. Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition предлагается только с бензиновым двигателем V6 мощностью 409 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость машины в ОАЭ — 319,9 тыс. дирхамов (₽ 7,8 млн).

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