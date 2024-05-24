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УАЗ сделал для «Буханки» салон-трансформер

УАЗ начал выпуск «Буханки» с салоном-трансформером

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УАЗ

Ульяновский автозавод представил автомобиль УАЗ «Буханка» для нужд СВО. Об этом сообщает официальный Telegram-канал предприятия.

«Для подразделений в зоне СВО Ульяновский автомобильный завод сделал доступным к заказу салон-трансформер для «Буханки». В автомобиле устанавливаются кронштейны и ремни, которые позволяют транспортировать четырех раненых бойцов на носилках. Также в автомобиле можно транспортировать военнослужащих с вооружением либо 800 кг груза», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что УАЗ разработал заводское бронирование модели «Патриот». Под увеличенный вес защищенного кузова усилили подвески: применяются четырехлистовые рессоры и дополнительные пружины. Используются новые амортизаторы. Двери автомобиля защищены стационарным противоосколочным бронированием, окна и задняя стенка салона — с помощью съемных бронелистов.

Также предприятие «Нижегородское авиационное общество» представило разработанный своими силами бронированный вездеход. Автомобиль базируется на агрегатах модели «ГАЗ Садко», однако у него полностью оригинальная кабина. Она сварена из бронированных листов.

Ранее россиянам рассказали, что лучшим отечественным автомобилем является УАЗ «Буханка».

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