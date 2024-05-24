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Сборка Exeed на бывшем российском заводе Mercedes отложена из-за нерентабельности проекта

«Русский автомобиль»: перезапуск завода Mercedes в Подмосковье отложен

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EXEED

Проект по сборке автомобилей Exeed на бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово оказался на 50% дороже, чем рассчитывалось изначально, из-за чего перезапуск завода отложен. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники.

По его данным, в декабре 2023 года на заводе было собрано 130 кроссоверов Exeed VX, которые не выпущены в продажу. Также получены одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модели Exeed VX и TXL, в которых в качестве производителя значится ООО «МБ Рус Мануфэкчуринг», базирующееся в технопарке «Есипово». Владеющий заводом дилерский холдинг «Автодом» пока не выстроил устойчивую бизнес-модель и четкого срока перезапуска завода пока нет, а при нынешних условиях произведенные в России автомобили Exeed окажутся дороже китайских, утверждает «Русский автомобиль».

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи GAC GS3.

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