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На МКАД частично перекрыли движение из-за ДТП с животным

В Москве частично перекрыли МКАД из-за ДТП с лосем

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве на МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 0-го километра МКАД затруднено движение из-за травмированного лося на проезжей части. Движение в центр по ш. Энтузиастов затруднено и осуществляется по 2 полосам», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП, в результате которого легковой автомобиль был полностью уничтожен. Три человека получили травмы.

Авария случилась на Тарусской улице. Водитель черного Hyundai Solaris не сумел справиться с управлением, что привело к тому, что машина вылетела на тротуар, столкнулась со столбом и перевернулась несколько раз. Из-за высокой скорости движения удар был настолько сильным, что двигатель автомобиля вылетел из него.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подростка облило кипятком из-за прорвавшегося радиатора в автобусе.

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