В Ярославле автомобиль с потерявшим сознание водителем протаранил семь машин

Автомобиль с потерявшим сознание водителем протаранил семь машин в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД России по Ярославской области. Инцидент произошел 23 мая на Московском проспекте.

«Водитель автомобиля BMW, по предварительной информации, совершил столкновение с 7 транспортными средствами, в том числе двумя маршрутными. В результате ДТП пассажир одного из маршрутных транспортных средств, мужчина, 1938 года рождения, доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как рассказал водитель BMW, перед аварией он потерял сознание. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

До этого стало известно, что задымление пассажирских автобусов в Петербурге связано с утечкой охлаждающей жидкости. Такие автобусы прозвали лазурными из-за яркого цвета.

На всех автобусах, где был зафиксирован факт утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, герметичность охлаждающей жидкости была восстановлена (замена/подтяжка хомутов, замена резинотехнических изделий).

Ранее сообщалось, что на МКАД перекрыли движение из-за загоревшегося автомобиля.