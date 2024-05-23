Автокомпания Sollers улучшила свою популярную модель из-за жалоб россиян

Компания Sollers улучшила модель грузового автомобиля Atlant с учетом жалоб россиян. Об этом сообщает портал Quto.

Отмечается, что раньше Sollers Atlant собирали крупноузловым способом, однако теперь компании удалось наладить производство полного цикла. Благодаря этому удалось решить многие проблемы с автомобилем, которые возникали у его владельцев.

В частности, у обновленной модели толщина наружного лакокрасочного слоя была увеличена в два раза. Также в марте производитель решил наносить защитную мастику на элементы рамы, поскольку владельцы прежде жаловались на коррозию лонжеронов. На ранее выпущенных Atlant проблему с ржавчиной можно решить по гарантии.

Также модель решили оснастить балкой нового образца с защищенной оптикой. С июля всем автомобилям Atlant, которые приедут на плановое техобслуживание, ее установят бесплатно.

До того стало известно, что по итогам первой половины мая ценник на новые автомобили поменяли семь компаний, которые официально присутствуют на рынке РФ.

В частности, «АвтоВАЗ» поднял стоимость почти всех комплектаций Lada Granta и внедорожников Niva на 51,1-71,1 тыс. рублей. УАЗ также повысил ценник на свои авто на 35-60 тыс. рублей. А вот у Sollers на 50 тыс. рублей подорожали Atlant и Argo. Однако автобус Atlant упал в стоимости на 224 тыс. рублей. Тем временем китайский Chery Tiggo 7 Pro Max подорожал на 10-70 тыс. рублей, а переднеприводный кроссовер Jaecoo J7 — на 100 тыс. рублей.

Среди подешевевших моделей оказался популярный Geely Monjaro, который упал в стоимости на 250-400 тыс. рублей.

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