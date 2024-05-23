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Автоэксперты о дорожных камерах: «Иногда они вредят безопасности движения»

Автоэксперт Севостьянов: некоторые камеры на дорогах стали источником заработка

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Камеры видеофиксации на российских дорогах в целом благоприятно отразились на ситуации с ДТП – количество аварий заметно снизилось, отметил автоэксперт Андрей Севостьянов. Однако в некоторых случаях их устанавливают с явными нарушениями, стараясь взыскать с водителей как можно больше штрафов, заявил он в беседе с 360.ru.

В качестве примера недобросовестного использования систем видеонаблюдения эксперт привел ситуацию в Нижегородской области, где на одном из участков дорог разметили много камер на слишком близком друг к другу расстоянии.

«Закончилось действие одной, и появляется следующая. И так 10 штук подряд. Это говорит о том, что коррупционная составляющая сильно замедляет транспортный поток. Вместо того, чтобы быстро и качественно доставить груз, водители постоянно притормаживают», — объяснил Севостьянов.

Также нарушением автоэксперт назвал установку камер на низкой точке трассы, в которой завершается спуск и начинается подъем. В таких случаях водители в любом случае ускоряются, чтобы подняться в гору, однако, видя камеру, начинают тормозить в середине подъема, провоцируя опасную ситуацию.

По мнению эксперта, подобные случаи говорят о том, что устанавливать камеры видеофиксации можно лишь на горизонтальных участках дорог через разумные промежутки. В противном случае из инструмента по предотвращению ДТП они становятся попыткой заработать на водителях, заключил он.

Напомним, Минтранс согласовал с МВД, региональными властями и бизнесом новые федеральные правила применения камер видеофиксации, которые вступят в силу с 1 сентября. Из документа исключили вызвавшие критику положения – в том числе, об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и важной роли динамических дорожных табло.

Водителей ранее предупредили о новом штрафе с дорожных камер.

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