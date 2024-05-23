Жена арестованного замглавы Генштаба ВС Шамарина меняла авто каждые три года

Супруга арестованного замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина каждые три года покупала более дорогой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сначала была Toyota FunCargo 2000, затем — Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022-го женщина купила Mercedes», — говорится в публикации.

Отмечается, что стоимость последнего Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 года у супруги Шамарина оценивается в 11,5 млн рублей.

До этого стало известно, что заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали. У него прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

На задержанного заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина оказалась оформлена квартира на 82,6 квадрата. Его решили арестовать на два месяца.

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