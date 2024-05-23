Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена арестованного замглавы Генштаба ВС Шамарина меняла авто каждые три года

Mash: супруга арестованного Шамарина каждые 3 года покупала более престижное авто

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Супруга арестованного замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина каждые три года покупала более дорогой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сначала была Toyota FunCargo 2000, затем — Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022-го женщина купила Mercedes», — говорится в публикации.

Отмечается, что стоимость последнего Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 года у супруги Шамарина оценивается в 11,5 млн рублей.

До этого стало известно, что заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали. У него прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

На задержанного заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина оказалась оформлена квартира на 82,6 квадрата. Его решили арестовать на два месяца.

Ранее в Москве поймали афганца, который изрезал ножом студентку на остановке.

Все новости на тему:
Арест замначальника Генштаба
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами