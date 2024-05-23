В центре Москвы женщина перекрыла дорогу из-за семьи уток и попала на видео

В сети распространяется видео, на котором видно, как москвичи перекрыли дорогу в центре столицы, чтобы дать утиному семейству возможность пройти. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

На них показано, что утиное семейство решило перейти дорогу на довольно оживленном участке. Им решили помочь жители. Так, москвич с камерой сопроводил птиц, а женщина буквально разогнала машины руками, чтобы те не подъезжали близко к уткам.

До этого специалисты предупредили, что россиянам не стоит брать в руки утят, которые передвигаются по улицам города с матерью, потому что это стресс для птиц. По их словам, утки могут вступиться за свое потомство и ущипнуть человека. Эксперт уточнил, что огари ведут себя более агрессивно, чем кряквы, и могут накинуться на обидчика.

При этом мнение о том, что утка может бросить свое потомство, если его потрогает человек, является мифом. У этих птиц слабо развито обоняние, поэтому они не ощущают запаха людей, заключили эксперты.

Ранее в Москве парализовало движение из-за массового ДТП на юго-востоке.