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Стало известно, когда начнется выпуск обновленных Aurus Senat

Минпромторг: серийный выпуск обновленного Aurus Senat начнется в конце 2025 года

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Серийный выпуск рестайлинговой версии Aurus Senat начнется на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года», - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого российская компания Aurus в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила обновленную версию модели Senat. С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако, автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами.

В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.

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