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Автокомпания Chery привезет в Россию «иранские» машины

Chery запатентовала в РФ бренд Fownix, под которым в Иране продают машины марки

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carnewschina.com

Китайская автокомпания Chery зарегистрировала в России новый бренд Fownix. Такие данные содержатся в базе Федерального института промышленной собственности.

В документах не указывается название нового бренда, однако под маркой Fownix с таким же логотипом автомобили Chery выпускаются в Иране. Там реализуются кроссоверы Tiggo и модели Omoda.

Пока неизвестно, какие авто Chery планирует выпускать в РФ под маркой Fownix. Также есть вероятность, что компания может переименовать российскую линейку перед выходом на рынок Европы.

До этого в России в продаже появился седан Chery Arrizo 8 в «народной» комплектации Comfort. Новая версия стала базовой. Ее предлагают приобрести за 2,8 млн рублей. Прежде линейку открывала модель Prestige, которая продается по более высокой цене. Отмечается, что новая комплектация не получила адаптивный круиз-контроль, целый ряд электрических ассистентов и панорамную крышу. Сиденья лишили электрических регулировок.

Ранее был раскрыт список самых надежных автомобилей в мире.

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