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Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

Аналитик Буйволов: доллар будет стоить 90 рублей после 10 июня

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Global Look Press

На следующей неделе курс доллара повысится до 90 рублей, евро — до 98 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Приток экспортной выручки может сокращаться на фоне того, что в курс рубля с временным лагом начнет транслироваться снижение цен на нефть, стартовавшее в конце апреля и утянувшее котировки сырья вниз на 8-10%. В то же время трудности с оплатой импорта могут постепенно преодолеваться, это способно восстановить повышенный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров», — отметил эксперт.

По его словам, растущий дефицит бюджета и сезонные покупки валюты россиянами, выезжающими в заграничные поездки, также негативно сказываются на курсе рубля.

По словам аналитика, национальную валюту укрепляют нормы обязательной продажи экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ и жесткий курс денежно-кредитной политики, который, вероятнее всего, будет поддержан на заседании ЦБ 7 июня сохранением ключевой ставки в 16%. Буйволов уточнил, что в случае повышения ключевой ставки до 17% доллар будет стоить 88-89 рублей. По мнению аналитика, помочь рублю могут и продажи Центробанком иностранной валюты в июне — начале июля в рамках бюджетного правила. По оценкам Буйволова, продажи будут выше, чем в майском периоде.

На закрытии торгов Мосбиржи 5 июня доллар стоил 88,77 рубля, евро — 96,77 рубля. С утра 6 июня американская валюта торгуется также на уровне 88,77 рубля, европейская — 96,93 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне избавляются от валюты и вкладываются в жилье.

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