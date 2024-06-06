Один пострадавший в аварии с трамваями в Кемерове скончался

Один человек скончался в результате ДТП с двумя трамваями в Кемерове. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Глава города пообещал встретиться с близкими погибшего и оказать всестороннюю поддержку.

«Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение», — добавил Анисимов.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. По последним данным, число пострадавших в дорожной аварии с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек, сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение», — пояснил врио губернатора.

Он отметил, что такие данные актуальны на 10:40 по местному времени (6:40 мск). Однако, по данным источника РЕН ТВ, число пострадавших уже достигло 80 человек. Он уточнил, что среди них есть трое несовершеннолетних.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.