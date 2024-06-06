Пострадавшим в ДТП с трамваями кемеровчанам возместят ущерб

Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Там объяснили, что застрахована гражданская ответственность компании. Также есть и страховка гражданской ответственности перед пассажирами. Все необходимые действующие договоры у компании имеются, поэтому в рамках этих страховых бумаг и будут проводиться выплаты.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. По последним данным, число пострадавших в дорожной аварии с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек, сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение», — пояснил врио губернатора.

Он отметил, что такие данные актуальны на 10:40 по местному времени (6:40 мск). Однако, по данным источника РЕН ТВ, число пострадавших уже достигло 80 человек. Он уточнил, что среди них есть трое несовершеннолетних.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.