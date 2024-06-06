МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры допроса пленного наемника из Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», – рассказал боец.

33-летний Монтилла сдался в плен под Красногоровкой, прежде он работал полицейским и у него не было боевого опыта. По словам колумбийца, он приехал на Украину по объявлению в социальной сети Tik-Tok, где приглашались наемники для участия в боевых действий против России.

Монтилла получил только ускоренную «обычную подготовку на полигоне», во время которой всего в течение нескольких дней ему и еще девятерым колумбийцам показали, что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление.

Он также отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину «как будто во сне», без четкого понимания, куда они попали, поэтому украинскому командованию просто их обмануть. По его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.

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