Средства ПВО за ночь сбили над Россией 19 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 6 июня сбили над территорией России 19 беспилотников и одну противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что шесть дронов были уничтожены над Белгородской областью, а еще 13 — над Крымом. Ракету «Нептун» сбили над Ростовской областью.

Утром 6 июня беспилотники ВСУ атаковали село Грузское в Белгородской области и сбросили взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие. В результате повреждения получили два автомобиля.

Также дроны атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе. В результате произошел взрыв, вызвавший возгорание одного из резервуаров. Взрывная волна выбила окна в здании охраны. Четыре пожарных расчета оперативно погасили пламя.

Отмечается, что в обоих случаях никто не пострадал.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.