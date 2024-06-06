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Россиянин искалечил бывшую девушку и искусал ей руки, чтобы она не могла работать

Shot: в Приморье мужчина искалечил бывшую девушку, чтобы она не могла работать

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В Приморье мужчина год преследует бывшую девушку и кусает ее за руки, чтобы она не могла работать массажистом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

22-летнюю жительницу Владивостока преследует бывший возлюбленный. По словам матери девушки, сталкер избивает дочь и кусает ее за руки, чтобы та не могла работать массажистом.

Россиянка рассталась с бойфрендом год назад из-за того, что он избивал ее, с тех пор мужчина преследует девушку, последнее нападение произошло несколько дней назад. По словам пострадавшей, экс-бойфренд пришел на день рождения к общей знакомой и швырнул бывшую возлюбленную в шкаф со стеклянными дверцами.

Истекающая кровью девушка попыталась сбежать, но мужчина догнал ее, жестоко избил и изрезал руки битым стеклом, пострадавшей наложили 12 швов. По данным Shot, семья обращалась с заявлением в правоохранительные органы, но уголовное дело возбуждено не было.

До этого сообщалось, что в Балашихе 17-летний юноша напал с мачете на бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Молодой человек подкараулил свою бывшую девушку, которая шла домой в сопровождении нового возлюбленного. Выпускник, вооруженный мачете, напал на пару. 18-летняя девушка получила ранения плеча, ее молодой человек лишился двух пальцев на правой руке. Нападавший сам вызвал пострадавшим скорую помощь и сдался сотрудникам полиции.

Ранее россиянин избил жену и сломал женщине палец из-за документов на квартиру.

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