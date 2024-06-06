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Пожар, возникший после атаки дронов ВСУ на российский нефтезавод, потушили

Голубев сообщил о ликвидации пожара на Новошахтинском НПЗ после атаки БПЛА ВСУ

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Пресс-служба МЧС по Ростовской области/РИА «Новости»

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникший после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его данным, пожар ликвидировали около четырех часов утра по местному времени. До этого глава региона сообщал о локализации пожара на площади 100 кв.м. В тушении принимали участие около 120 человек и 15 единиц техники, а также пожарный поезд.

Также в ночь на 6 июня украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по нефтебазе, находящейся в Белгородской области.

10 мая беспилотники ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

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Атаки БПЛА на Россию
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