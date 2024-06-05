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В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор сообщил об отмене ракетной опасности в Курской области

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Shutterstock

В Курской области отменена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал он.

Ракетная опасность в Курской области объявлялась в 00:38 (мск).

4 июня сообщалось, что замглавы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в селе Головчино Грайворонского округа.

До этого в сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения около дома №15 на улице Шаландина в Белгороде. На них видно, как во время тревоги женщина, махнув рукой, велела детям бежать в другой подъезд. После появления видеозаписи жители города решили, что поступок женщины подходит под статью об оставлении в опасности. Они пообещали обратиться в полицию.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.

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