Лазурный автобус задымился во время движения в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на ходу задымился автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Лазурный автобус задымился рядом с площадью Конституции — по словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон, информации о пострадавших нет. На Ленинском проспекте сейчас скапливается пробка. Причины возгорания уточняются», — говорится в сообщении.

За последнее время в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

До этого Группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее в Петербурге лазурный автобус с пассажирами упал в реку из-за ДТП с каршерингом.