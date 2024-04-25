Названы способы избежать столкновения с электросамокатом

Существуют простые правила, которые позволят самокатчикам, водителям и пешеходам избежать столкновения друг с другом. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на эксперта рабочей группы при Правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова. В первую очередь он напомнил о необходимости спешиваться на «зебре».

«Пользователь обязан спешиться, перейти дорогу пешком, везя самокат в руках. Это делается не во избежание наезда на пешеходов, а для водителей – едущего самокатчика очень трудно заметить, в результате чего последний оказывается на капоте машины», – отметил Попов.

Он добавил, что на электросамокате нельзя ездить через потоки людей, поскольку столкновение с транспортом, который едет со скоростью 25 км/ч, равносильно падению с высоты трех метров. Попов пояснил, что у электросамокатов плохая маневренность из-за небольших по размеру колес.

В заключении эксперт напомнил, что пешеход не обязан контролировать действия других участников движения на переходе.

До этого в Госдуму внесли законопроект о штрафах для электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе велосипедистов. Согласно тексту проекта, предлагается ввести штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования в размере до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей и за перевозку детей — до 5 тыс. рублей.

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