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Депутаты предложили запретить штрафовать россиян за парковку чаще раза в сутки

В ГД внесли проект, запрещающий штрафовать за неоплату парковки чаще 1 раза в день

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Госдуму поступил законопроект, который запрещает штрафовать водителей за неоплату парковки больше раза в сутки. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Его автором выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат предложил дополнить закон об организации дорожного движения. По словам Нилова, нередко автомобилистам дважды выписывают штраф из-за технических проблем в мобильных приложениях и платежных агрегаторах, а также смены номеров парковочных зон. При этом водителям далеко не всегда удается доказать свою правоту, отметил депутат.

До этого москвичам рассказали, что парковка в столице на майские праздники будет бесплатной. Мэр города Сергей Собянин уточнил, что все водители будут освобождены от оплаты 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. А вот 12 мая платить за парковку нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

С 22 февраля 2024 года в зону платной уличной парковки в Москве вошел 31 участок улиц. Новые участки заработали в районах Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой, Марьина Роща, Новогиреево, Перово, Преображенское, Крылатское, Северное Чертаново и Савеловский. Тарифы варьируются от 40 до 450 руб. в час.

Ранее в ГИБДД рассказали, по каким фразам можно вычислить нарушителя.

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