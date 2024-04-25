Москвичам рассказали, когда уличные парковки будут бесплатными

Парковка в столице на майские праздники будет бесплатной. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Он уточнил, что все парковочные места без исключения будут бесплатными 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая.

«Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — сказал Собянин.

До этого стало известно, что с 22 февраля 2024 года в зону платной уличной парковки в Москве вошел 31 участок улиц. Новые участки заработали в районах Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой, Марьина Роща, Новогиреево, Перово, Преображенское, Крылатское, Северное Чертаново и Савеловский. Тарифы варьируются от 40 до 450 руб. в час. Для резидентов парковка остается бесплатной.

Кроме того, в Москве с 15 октября 2023 года подорожала эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Так, эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. рублей, на 24,8%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.