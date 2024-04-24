Проезд по Крымскому мосту снова открыт

Движение автомобилей через Крымский мост было восстановлено после небольшой остановки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - говорится в публикации.

Проезд по мосту перекрыли примерно на 10 минут. О причинах не сообщалось.

До этого сообщалось, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. В частности, будет увеличено количество досмотровых комплексов. По словам главы региона Сергея Аксенова, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора, при котором движение по мосту ограничивают.

Ранее Зеленский рассказал о плане разрушить Крымский мост при наступлении.