Крымский мост перекрыли

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в публикации.

Причина перекрытия проезда не сообщается. При этом отмечалось, что в 17:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

До этого сообщалось, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. В частности, будет увеличено количество досмотровых комплексов. По словам главы региона Сергея Аксенова, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора, при котором движение по мосту ограничивают.

11 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина.

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