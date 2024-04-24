Названы главные ошибки, которые допускают мотоциклисты

Многие начинающие мотоциклисты ведут себя опрометчиво на дорогах, таким образом повышая риск попадания в ДТП. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на основателя мотошколы безопасного вождения Motostudy, инструктора BMW Motorrad Виктора Потапенко.

«Распространенная ошибка среди начинающих мотоциклистов — это вождение на высокой скорости, к которой они еще не адаптированы. Новички часто стремятся присоединиться к группам более опытных мотоциклистов и начинают ездить быстрее, чем позволяют их умения. Такой подход часто приводит к серьезным последствиям», — заявил он.

Кроме того, многие неопытные мотоциклисты надеются, что автомобилисты будут внимательно и с пониманием относиться к ним на дороге, однако на практике водители часто не замечают их, будучи сосредоточенными на других задачах. Специалист посоветовал новичкам посвятить свои первые мотосезоны тренировкам.

Также многие неопытные мотоциклисты пренебрегают экипировкой, надевая только шлем. Но есть и другая крайность, когда новичок надевает максимально безопасную экипировку, таким образом сильно стесняя себе движения, добавил эксперт. Потапенко напомнил, что мотоциклистам нельзя забывать о проверке технического состояния своего транспорта, несмотря на стаж вождения. Отсутствие надлежащего обслуживания может привести к сбоям в его работе и к ДТП.

В начале апреля депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев раскритиковал водителей мотоциклов за опасные маневры на дорогах. По его словам, появление мотоциклистов на дорогах часто несет провокационный характер. Депутат призвал их быть более внимательными.

Московский Дептранс также призвал мотоциклистов к более предсказуемому поведению на дорогах. В ведомстве отметили, что основными причинами аварии остаются неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также нарушение скоростного режима.

Ранее у суда, где выносили меру пресечения Шахину Аббасову, собрались байкеры.