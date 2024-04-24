Subaru снимет с производства одну из своих моделей

Японская компания Subaru приняла решение снять с производства модель Legacy. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что последние экземпляры Legacy сойдут с конвейера в 2025 году. Японский бренд принял решение прекратить выпуск модели из-за слабого спроса и сосредоточиться на электрификации своего модельного ряда.

Спрос на Subaru Legacy стал падать с 2020 года после запуска седьмого поколения модели. Тогда из-за неудовлетворительных продаж Legacy вывели с рынков Японии и Австралии.

К 2028 году в линейке Subaru появится восемь электромобилей.

До этого стало известно, что немецкая компания Porsche прекратила производство и продажи универсалов Panamera Sport Turismo. Модель выпускаться больше не будет.

Модель снята с производства из-за слабого спроса. На долю Sport Turismo пришлось менее 10% от общего объема продаж Panamera, что объясняет, почему Porsche решила не продолжать его выпуск.

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