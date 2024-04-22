Байкеры собрались у суда, где выносят меру пресечения Шахину Аббасову

СК РФ по г. Москве

У Замоскворецкого суда Москвы, где проходит заседание по мере пресечения Шахину Аббасову, обвиняемому в убийстве байкера Кирилла Ковалева, собрались представители сообщества «Мотомосква». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сегодня мотоциклисты приезжают к зданию суда для того, чтобы обеспечить максимально справедливое и беспристрастное расследование. Мы, мотосообщество, внимательно смотрим за происходящим вокруг дела об убийстве нашего мотобрата», — рассказал Shot руководитель объединения «Мотомосква» Андрей Иванов.

Байкеры требуют для Шахина Аббасова самого сурового наказания.

Прокуратура потребовала заключить Шахина Аббасова, а также еще пятерых задержанных под стражу, сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении», — отмечается в сообщении ведомства.

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