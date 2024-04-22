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Мощный паводок в Пермском крае разрушил мост и отрезал доступ к цивилизации

Жители поселка в Пермском крае оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка

В Пермском крае мощный паводок разрушил мост через реку Гаревая, в результате чего жители села Васильевское оказались без доступа к цивилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

«16 апреля 2024 года смыло мост через реку Гаревая (Пермский край, Ильинский городской округ, село Васильевское, Нижние Сержата) — люди отрезаны от остального мира, остался только пешеходный мост», — говорится в публикации.

Отмечается, что в село не могут проехать скорая и пожарные. Сам мост был построен не более трех лет назад.

До этого жительница затопленного Орска эмоционально раскритиковала мэра города Василия Козупицу во время его встречи с пострадавшими от наводнения горожанами. Произошедшее засняли на камеру. Россиянка пришла на встречу с градоначальником и сразу начала перечислять свои претензии к властям. По ее словам, на протяжении двух недель в городе нет воды, при этом до властей невозможно дозвониться. Женщина также сказала, что до сих пор не получила обещанную материальную помощь. Она отметила, что ее муж не вернулся из зоны СВО. Женщина подчеркнула, что из-за потопа осталась в одних шортах.

Ранее сломавшийся в районе Владивостока теплоход с 48 пассажирами попал на видео.

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