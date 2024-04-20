Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Chery представит новый кроссовер с запасом хода 1300 км

Chery покажет в Пекине кроссовер Tansuo 06 C-DM с запасом хода 1300 км

close
100%
carnewschina.com

На открывающемся в Пекине 25 апреля автосалоне компания Chery представит кроссовер Tansuo 06 C-DM. Об этом сообщает carnewschina.com.

Этот автомобиль оснащен гибридной системой Kunpeng Super Hybrid C-DM, состоящей из двигателя внутреннего сгорания 1.5 TGDI пятого поколения и синхронного электродвигателя, соединенного с гибридной трансмиссией DHT. Бензиновый мотор развивает мощность 156 л.с. Отдача электромотора и самой силовой установки неизвестны. Запас хода составляет 1300 км. Расход топлива — 4,9 л. бензина на 100 км.

В салоне Chery Tansuo 06 C-DM установлен 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, а также цифровая приборная панель. Кроме того, сиденье водителя оснащено функцией массажа и настройками памяти.

Стоимость автомобиля неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи минивэнов Zeekr 009 с мотором мощностью 800 л.с.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами