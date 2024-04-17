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Названы три детали будущего кроссовера на базе Lada Vesta

Кроссовер на базе Lada Vesta получит турбомотор и панорамную крышу

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Алексей Даничев/РИА Новости

Кроссовер на базе модели Lada Vesta (заводской индекс HGH) получит панорамную крышу и двигатель с турбонаддувом. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«На ВАЗе решили снабдить кроссовер HGH китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом – турбомотором на 150 л.с. и вариатором», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дизайн автомобиля уже утвержден.

До этого первый вице-президент «АвтоВАЗа» Евгения Шмелева заявил, что разрабатываемый «АвтоВАЗом» кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели. По его словам, компания ориентируется на разработку автомобилей на платформе Lada Vesta из-за того, что она имеет высокую степень локализации и контролируется «АвтоВАЗом».

Ранее сообщалось, что в 2025 году «АвтоВАЗ» представит спортивную версию Lada Vesta Sport.

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