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«АвтоВАЗ» выпустит спортивную модификацию Lada Vesta

В 2025 году «АвтоВАЗ» представит спортивную версию Lada Vesta Sport

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Lada

Обновленная спортивная модификация Lada Vesta Sport появится в 2025 году. Об этом сообщает «Российская газета».

«Во время премьеры модификации Lada Vesta Sportline АвтоВАЗ сообщил, что по-настоящему спортивная «Веста» появится позднее. Стали известны сроки выхода «заряженной» версии модели. Lada Vesta Sport выйдет в 2025 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что технические характеристики пока держатся в секрете. Прежняя Lada Vesta Sport выпускалась на дочернем предприятии Lada Sport. Она оснащалась 16-клапанным 145-сильным двигателем объемом 1,8 л, который сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач. Заявленный разгон до «сотни» составлял 9,6 секунды, максимальная скорость — 193 км/ч. Спортивная версия также отличалась доработанными узлами, в том числе тормозной системой и подвеской.

По данным агентства НАПИ, стоимость владения кроссовером «Москвич 3» за 1 км составляет 21,9 рубля, в месяц — около 27,4 тыс. рублей. За год, таким образом, набегает 328,3 тыс. рублей, за пять лет — 1,64 млн рублей. Стоимость автомобиля «Москвич 3» в исследуемой комплектации «Комфорт» составляет 1,8 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали об опасных течах из автомобиля.

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