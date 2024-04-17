У россиян появились деньги на покупку новых автомобилей

В марте 2024 года расходы россиян на покупку новых автомобилей установили новый исторический рекорд и достигли 496,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».

«В начале весны россияне потратили на покупку новых машин 496,2 млрд рублей, на 42% больше, чем в феврале (349,8 млрд рублей), зафиксировав очередной исторический рекорд. Прежний максимальный показатель трат на новые автомобили был зафиксирован в декабре 2023 года (384,7 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2024 года было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей, продажи вернулись на докризисный уровень. Это связано с желанием потенциальных покупателей успеть приобрести автомобили до 1 апреля: именно на эту дату было запланировано изменение порядка взимания утилизационного сбора, что могло способствовать росту цен на них.

По состоянию на начало 2024 года в России числится более 29,6 млн иномарок, самой распространенной моделью среди них является Kia Rio. На начало года в России зарегистрировано 1,02 млн Kia Rio всех поколений. По распространенности Kia Rio уступает лишь отечественному ВАЗ-2107 (1,3 млн единиц).

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее стало известно, что в России ликвидирована компания, выпускавшая грузовики Scania и MAN.