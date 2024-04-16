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Туристический автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Абхазии

В Абхазии автобус с российскими туристами столкнулся с BMW

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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. Об этом сообщает «Интерфакс». Авария произошла на республиканской трассе в селе Ачадар.

«По предварительным данным в автобус врезался легковой автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу движения. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель иномарки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших туристов из России отправили в больницу, оказали помощь и отпустили. Водителя BMW госпитализировали, он находится в реанимации.

Судя по фото с сайта apsnypress.info, и автобус Neoplan, и BMW получили серьезные повреждения. У легковушки полностью разбита передняя часть кузова.

По данным Минтуризма республики, автобус, попавший в ДТП, вез туристов из Таганрога.

До этого стало известно, что в Краснодаре маршрутчик ударил женщину, которая хотела оплатить проезд картой. Полиция начала проверку по факту конфликта между водителем маршрутки и пассажиркой.

Ранее сообщалось, что под Елабугой дорожный отбойник насквозь проткнул попавший в ДТП кроссовер.

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