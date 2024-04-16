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Краснодарский маршрутчик набросился на пассажирку, которая хотела оплатить проезд картой

В Краснодаре маршрутчик ударил женщину, которая хотела оплатить проезд картой

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Краснодаре маршрутчик ударил женщину, которая хотела оплатить проезд картой. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

«Водитель отказался принимать картой», — утверждает пострадавшая.

Полиция начала проверку по факту конфликта между водителем маршрутки и пассажиркой. Предполагается, что инцидент произошел 15 апреля на остановке общественного транспорта по улице Захарова.

До этого в Нижнем Новгороде пассажир автобуса набросился на водителя с кулаками, требуя немедленно отправиться в рейс, несмотря на установленный график. На кадрах видно, что нарушитель в белом спортивном костюме нанес несколько ударов мужчине за рулем и порвал его куртку.

Ранее истерику водителя, напавшего на скорую помощь в Краснодарском крае, сняли на видео.

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