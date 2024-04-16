Отбойник насквозь пронзил кроссовер под Елабугой

В Елабужском районе республики Татарстан кроссовер Kia врезался в металлический отбойник и повис на нем. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что кроссовер Kia на скорости врезался в ограждение, которое пронзило машину насквозь. Удар был такой силы, что водителю оторвало ногу. Пострадавшего увезли в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.

Судя по фото, машина после удара повисла на отбойнике над оврагом.

До этого татарстанские гаишники пытались пешком догнать водителя, ездившего кругами по перекрестку.

Впоследствии нарушителя задержали на другом перекрестке. Его поймали на пересечении улицы Ленина и проспекта Тукая. О причинах поведения водителя не сообщается, он направлен в больницу на обследование.

Ранее сообщалось, что в Москве возле МЦД Перово автомобиль сгорел дотла и попал на видео.