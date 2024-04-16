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В Петербурге объявляли план «Перехват» из-за водителя-мигранта с пистолетом

На севере Петербурга вводили план «Перехват» из-за водителя-мигранта с пистолетом

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Global Look Press

На севере Санкт-Петербурга вечером 8 апреля вводили план «Перехват». Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в 21:30 на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения в Калининском районе мигрант за рулем китайского автомобиля сбил мотоциклиста, после чего продемонстрировал пистолет и скрылся, уехав в сторону Северного проспекта. В результате был введен план «Перехват». Отмечается, что пострадавшему мотоциклисту не понадобилась медицинская помощь. Пока неизвестно, удалось ли полиции задержать злоумышленника.

7 апреля в Подмосковье было совершено нападение на полицейских. Правоохранители караулили закладчика, но когда попытались его задержать, по ним открыли огонь из пистолета. Преступник был один, он скрылся на мотоцикле. В регионе ввели план «Перехват» и план «Сирена». На поиски преступника, расстрелявшего полицейских, подняли практически весь личный состав подмосковного МВД. Также правоохранители попросили водителей предоставить записи с видеорегистраторов, чтобы помочь им поймать наркодилера.

Ранее на видео попал момент, как во время погони ГИБДД использовала щит из транспорта для задержания водителя.

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