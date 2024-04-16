Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, как защитить автомобиль от потери стоимости

РГ: чтобы автомобиль не дешевел с годами, его надо покрыть защитной пленкой

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Для того, чтобы защитить автомобиль от потери стоимости, его как минимум, необходимо покрыть защитной пленкой. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на старшего директора бизнес-направления «Запчасти» в «Авито» Александра Куроптева.

«Агрессивная внешняя среда, реагенты, летящие из-под колес машин на трассе камни - все может оставить свой след на корпусе автомобиля. Защититься от этого можно: покрыть наружные кузовные панели в защитную пленку. Такое решение не спасет от сильных физических воздействий, но может предотвратить повреждения от мелких камней, песка и других внешних воздействий. Кроме того, такая пленка прозрачна и практически незаметна на кузове», — сказал Куроптев.

По словам специалиста, нижние части кузова автомобиля, такие как пороги, можно прикрыть антигравийной пленкой. Колесные арки следует проклеить специальным защитным материалом: во-первых, это защитит их от песка и гравия, во-вторых - серьезно улучшит шумоизоляцию салона.

В уход за автомобилем с пробегом можно включить антикоррозийную обработку. Если же машина новая, то заводской защиты вполне хватит на 3-5 лет эксплуатации даже в самых суровых условиях с солью и другими реагентами.

Для хранения автомобиля на открытой стоянке можно использовать чехол-тент. Это снизит вредное воздействие от солнца на лако-красочное покрытие автомобиля и салон.

До этого автоэксперт Владимир Сажин заявил, что «перекупов» и мошенников определить по объявлению в интернете довольно трудно. Это проще выяснить в ходе диалога с продавцом. В первую очередь, по его словам, важно проверить документы на транспортное средство и выяснить, соответствует ли личность продавца тому, что в них указано.

Также он посоветовал отказаться от осмотра автомобиля в темное время суток. Кроме того, по его словам, не стоит осматривать только что вымытую машину, поскольку мокрые детали кузова могут скрывать изъяны, перепады краски и многое другое.

Идеальным вариантом будет поездка вместе с владельцем авто в МРЭО, и уже после постановки на учет, передача денег, заключил эксперт.

Ранее водителей предупредили о новом штрафе с дорожных камер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами