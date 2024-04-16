Выяснилось, как защитить автомобиль от потери стоимости

Для того, чтобы защитить автомобиль от потери стоимости, его как минимум, необходимо покрыть защитной пленкой. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на старшего директора бизнес-направления «Запчасти» в «Авито» Александра Куроптева.

«Агрессивная внешняя среда, реагенты, летящие из-под колес машин на трассе камни - все может оставить свой след на корпусе автомобиля. Защититься от этого можно: покрыть наружные кузовные панели в защитную пленку. Такое решение не спасет от сильных физических воздействий, но может предотвратить повреждения от мелких камней, песка и других внешних воздействий. Кроме того, такая пленка прозрачна и практически незаметна на кузове», — сказал Куроптев.

По словам специалиста, нижние части кузова автомобиля, такие как пороги, можно прикрыть антигравийной пленкой. Колесные арки следует проклеить специальным защитным материалом: во-первых, это защитит их от песка и гравия, во-вторых - серьезно улучшит шумоизоляцию салона.

В уход за автомобилем с пробегом можно включить антикоррозийную обработку. Если же машина новая, то заводской защиты вполне хватит на 3-5 лет эксплуатации даже в самых суровых условиях с солью и другими реагентами.

Для хранения автомобиля на открытой стоянке можно использовать чехол-тент. Это снизит вредное воздействие от солнца на лако-красочное покрытие автомобиля и салон.

До этого автоэксперт Владимир Сажин заявил, что «перекупов» и мошенников определить по объявлению в интернете довольно трудно. Это проще выяснить в ходе диалога с продавцом. В первую очередь, по его словам, важно проверить документы на транспортное средство и выяснить, соответствует ли личность продавца тому, что в них указано.

Также он посоветовал отказаться от осмотра автомобиля в темное время суток. Кроме того, по его словам, не стоит осматривать только что вымытую машину, поскольку мокрые детали кузова могут скрывать изъяны, перепады краски и многое другое.

Идеальным вариантом будет поездка вместе с владельцем авто в МРЭО, и уже после постановки на учет, передача денег, заключил эксперт.

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