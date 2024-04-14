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Рэперу русско-украинского происхождения сожгли Mercedes в Германии

Под Берлином немецкому рэперу русско-украинского происхождения сожгли Mercedes

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Paul Zinken/Global Look Press

В пригороде Берлина неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий рэперу Capital Bra (настоящее имя — Владислав Баловацкий), сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По его данным, три человека в масках перелезли через ворота дома, где живет Баловацкий, и подожгли автомобиль Mercedes-AMG GLS 63. Рэпер проснулся, почувствовав запах дыма. Он разбудил жену и четверых детей, всей семьей они вышли на улицу.

Людей, которые перелезли через ворота и подожгли машину, зафиксировали камеры наблюдения.

Баловацкий рассказал Bild, что при пожаре также загорелась крыша его дома. Полиция расследует поджог.

Владислав Баловацкий родился в Сибири в 1994 году. Позднее он жил в Днепропетровске, а в 2000 году вместе с матерью переехал в Берлин.

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