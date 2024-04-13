Названы самые надежные автомобильные бренды

Британский автомобильный журнал What Car? составил рейтинг самых надежных автобрендов.

Так, по данным издания, самой надежной маркой авто на сегодняшний день является Lexus. Рейтинг бренда составляет 98,3%. Самым надежным автомобилем Lexus признали кроссовер Lexus NX 2014—2021 годов, у которого рейтинг надежности 99,8%.

Второе место в рейтинге самых надежных автопроизводителей заняла Toyota с показателем 97,4%. Самой беспроблемной моделью японской марки признали Toyota Yaris 2011—2020 годов.

Третье место занимает Mini. Принадлежащий BMW бренд имеет самый высокий показатель надежности среди европейских марок — 97,2%. Здесь лидирует Mini Clubman 2015—2024 годов с рейтингом 97,9%.

До этого стало известно, что в Китае представили обновленный кроссовер Lynk & Co 01. Автомобиль представляет собой перелицованный кроссовер Volvo XC40, однако внешне сильно напоминает Kia Sportage прежних лет выпуска.

Машина оборудована двигателем Drive-E 2.0TD T5 мощностью 254 л.с, полным приводом и автоматической коробкой передач Aisin.

Ранее сообщалось, что Mazda показала на видео новый большой кроссовер CX-80.