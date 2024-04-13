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Названы самые надежные автомобильные бренды

Lexus, Toyota и Mini вошли в список самых надежных автобрендов

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Lexus

Британский автомобильный журнал What Car? составил рейтинг самых надежных автобрендов.

Так, по данным издания, самой надежной маркой авто на сегодняшний день является Lexus. Рейтинг бренда составляет 98,3%. Самым надежным автомобилем Lexus признали кроссовер Lexus NX 2014—2021 годов, у которого рейтинг надежности 99,8%.

Второе место в рейтинге самых надежных автопроизводителей заняла Toyota с показателем 97,4%. Самой беспроблемной моделью японской марки признали Toyota Yaris 2011—2020 годов.

Третье место занимает Mini. Принадлежащий BMW бренд имеет самый высокий показатель надежности среди европейских марок — 97,2%. Здесь лидирует Mini Clubman 2015—2024 годов с рейтингом 97,9%.

До этого стало известно, что в Китае представили обновленный кроссовер Lynk & Co 01. Автомобиль представляет собой перелицованный кроссовер Volvo XC40, однако внешне сильно напоминает Kia Sportage прежних лет выпуска.

Машина оборудована двигателем Drive-E 2.0TD T5 мощностью 254 л.с, полным приводом и автоматической коробкой передач Aisin.

Ранее сообщалось, что Mazda показала на видео новый большой кроссовер CX-80.

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