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В Бурятии перевернулся автобус с пассажирами

В Бурятии пассажирский автобус опрокинулся на бок, пострадали пять человек

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Полиция Бурятии

Пассажирский автобус перевернулся в Баргузинском районе Республики Бурятия. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

«По предварительным данным, сегодня, 13.04.24, водитель микроавтобуса «Хендай Каунти», следовавшего из с. Баргузина в г. Улан-Удэ, вблизи с. Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным Telegram-каналом Babr Mash фото, автобус опрокинулся на левый бок. У него выбито лобовое стекло.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир напал на водителя автобуса и разбил боковое стекло, чтобы выйти на улицу.

Пострадавший водитель обратился к патрульным Росгвардии. В результате им удалось задержать нападавшего, который находился в одном из дворов в километре от места происшествия.

Нарушителем оказался 32-летний петербуржец. За ним также числится угон транспорта и насилие в отношение представителя власти.

Ранее в Москве контролер поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске.

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