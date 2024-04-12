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Владельца Toyota год назад пытались подорвать диверсанты

112: год назад на владельца взорванной Toyota уже планировалось покушение

На владельца внедорожника Toyota Land Cruiser Pradо около года назад планировалось покушение. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Тогда экс-сотрудник СБУ проживал в Бердянске. После одной из пресс-конференций с разоблачением деятельности Службы Безопасности Украины, группа диверсантов получила задание на его ликвидацию. Они подготовили тайник со всем необходимым для покушения – взрывное устройство, мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда диверсантов задержали российские спецслужбы. Взрывные устройства были изъяты.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. После взрыва автомобиля пожара не последовало.

Позже было установлено, что бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров является хозяином автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который взорвался в Москве.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля.

Ранее на видео попал момент, как пострадавшего от взрыва Toyota в Москве увозят врачи.

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