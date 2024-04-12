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Китайцы выпустили обновленный клон кроссовера Kia Sportage

Lynk & Co 01 представил обновленный кроссовер 01, похожий на Kia Sportage

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Lynk & Co

В Китае представили обновленный кроссовер Lynk & Co 01. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях по цене от 156 тыс. юаней (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Lynk & Co 01 2024 модельного года сохранил прежний дизайн и получил новый зеленый оттенок кузова. Модель Lynk & Co 01 построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Автомобиль представляет собой перелицованный кроссовер Volvo XC40, однако внешне сильно напоминает Kia Sportage прежних лет выпуска. Длина составляет 4549 мм, ширина – 1857 мм, высота — 1689 мм, колесная база — 2734. Клиренс достигает 213 мм.

В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12,8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. В зависимости от выбранной комплектации у кроссовера может быть подогрев руля, система мониторинга усталости водителя с распознаванием лиц, беспроводная зарядка для мобильного телефона.

Машина оборудована двигателем Drive-E 2.0TD T5 мощностью 254 л.с, полным приводом и автоматической коробкой передач Aisin.

Ранее сообщалось, что Mazda показала на видео новый большой кроссовер CX-80.

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