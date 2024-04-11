В Екатеринбурге таксисту распылили в лицо перцовый баллончик из-за музыки

В Екатеринбурге таксист попросил клиентов не включать музыку в машине и получил ожог глаз от перцового баллончика, который распылил ему в лицо пассажир. Об этом пишет портал E1.ru.

Пострадавший водитель рассказал, что во время выполнения заказа пассажиры захотели включить свою музыку. Таксист попросил выключить ее, чтобы не отвлекаться от пути. В результате пассажиры потребовали остановить машину, выйти на улицу и «пообщаться». В ответ водитель заявил, что он находится на работе и из салона не выйдет. В отместку пассажир громко включил музыку, тогда мужчина попросил клиентов выйти из автомобиля. Выходя из машины, один из пассажиров распылил в лицо водителю перцовый баллончик.

По словам пострадавшего, в больнице ему диагностировали химический ожог обоих глаз. Он написал заявление в полицию.

До этого в Москве вынесли приговор таксисту, признанному виновным в краже и применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что в декабре прошлого года 26-летний Жусуп Кенжебаев подвозил очередного клиента, который покинул салон, забыв на заднем сиденье сумку. Таксист присвоил чужое имущество, но владелец сумки понял, что потерял ее в такси, и вышел на связь с водителем. Он пообещал ему заплатить денежное вознаграждение за возврат похищенного, а также обратился в правоохранительные органы.

Ранее в российском регионе таксиста-иностранца обвинили в изнасиловании девушки.