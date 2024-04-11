В Оренбургской области мужчины смастерили плот из пивных бутылок и спасли автомобиль

В Оренбургской области мужчины смогли спасти свою машину с помощью бутылок из-под пива. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Пока вода поднималась, Андрей из СНТ «Соловушка» вместе с сыном быстро мастерил плот. К нескольким бревнам привязали чуть более 30 пивных бутылей (примерно по 6 бутылок на каждое колесо + на передний и задний бампер), а также 4 автомобильные камеры. Такая конструкция не позволила машине уйти под воду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в СНТ затопило 20 автомобилей.

До этого оренбургский губернатор сообщил, что предварительный ущерб от последствий паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей. Он также добавил, что администрация региона уже отправила в правительство страны документы о первичной оценке ущерба от затопления.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жители поселка в Приморье остались без воды из-за перекрывших дорогу поездов.